В Югре после ДТП с автобусом завели дело

В аварии погибли два человека и девять пострадали

Редакция сайта ТАСС

© СК России/ ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после аварии с участием автобуса в Ханты-Мансийском районе ХМАО. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления СК РФ по Югре.

"По поручению руководителя следственного управления Михаила Мокшина с целью установления обстоятельств произошедшего следственным путем возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сказано в сообщении.

Ранее в Telegram-канале правительства Югры сообщалось, что в 22 октября утром на автодороге Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск автобус съехал в кювет и опрокинулся в Ханты-Мансийском районе ХМАО, два человека погибли, девять пострадали. Пострадавшие доставлены в окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска, всего в автобусе находилось 16 человек, несовершеннолетних среди пострадавших и погибших нет. По предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением. Губернатор Югры Руслан Кухарук взял ситуацию по оказанию помощи пострадавшим и семьям погибших на личный контроль.