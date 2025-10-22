В Коми завели дело из-за невыплаты 116 млн рублей зарплаты сотрудникам ЛПК

В результате действий прокуратуры часть долга в 66 млн рублей была погашена

СЫКТЫВКАР, 22 октября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту невыплаты 116 млн рублей зарплаты сотрудникам Жешартского ЛПК - градообразующего предприятия поселка Жешарт Усть-Вымского района Коми. В результате действий прокуратуры часть долга в 66 млн рублей была погашена, сообщила прокуратура республики.

"В связи с частичной невыплатой зарплаты более трех месяцев прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По итогам их рассмотрения Усть-Вымский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Республике Коми возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы)", - говорится в сообщении.

До этого прокуратура Усть-Вымского района провела проверку исполнения трудового законодательства на предприятии. Установлено, что перед 795 работниками имеется задолженность по зарплате в размере 116 млн рублей. Прокуратура внесла руководителю предприятия представление. По возбужденным прокурором делам об административных правонарушениях предприятие привлечено к административной ответственности в виде штрафов. В интересах 66 работников в суд направлены иски о взыскании задолженности по зарплате. В результате часть долга перед трудовым коллективом в размере 66 млн рублей была погашена.

В начале этого года на предприятии сообщали о сложной ситуации из-за нехватки оборотных средств, вызванной санкциями, дороговизной сырья, увеличением затрат на логистику и трудностями с получением экспортной выручки. В марте работа нескольких цехов была приостановлена, около 700 сотрудников выведены в простой. При этом стратегически важные объекты - котельная, водоочистные и канализационно-очистные сооружения, которые обеспечивают коммунальными ресурсами весь поселок, - продолжали работать в обычном режиме.

В июле власти региона сообщали, что цеха ЛПК возобновили работу, предприятие вошло в производственный цикл. На 3 июля долги по зарплате были погашены полностью, предстояло наладить платежную дисциплину по всей кредиторской задолженности.

Жешартский ЛПК входит в состав United Panel Group, которое имеет производственные площадки в поселке Жешарт Республики Коми, деревообрабатывающий комбинат в поселке Балезино в Удмуртии и производство шпона в поселке Подосиновец Кировской области, а также торговый дом "Лесплитторг" в Москве. Завод в Жешарте ведет историю с 1946 года. До недавнего времени предприятие входило в топ-5 крупных производителей березовой фанеры в России. Помимо фанеры выпускались плиты МДФ, ламинированная фанера, доска. На производстве было занято свыше 1 тыс. человек.