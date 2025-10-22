Директор Лувра заявила о нехватке камер видеонаблюдения в музее

Слабость системы защиты по периметру очевидна, указала Лоранс де Кар

ПАРИЖ, 22 октября. /ТАСС/. Директор Лувра Лоранс де Кар на слушаниях в комиссии Сената (верхней палаты парламента Франции) заявила о нехватке камер видеонаблюдения в музее.

"Слабость нашей системы защиты по периметру очевидна", - сообщила де Кар, выступление которой транслировалось на сайте палаты.

Она указала на "острую нехватку камер видеонаблюдения" и "серьезные проблемы с постами охраны". Де Кар, которая ранее возглавляла парижский музей Орсе, подчеркнула, что констатировала проблемы безопасности в Лувре еще в момент вступления в должность в 2021 году. Де Кар заявила, что была поражена контрастом в этой области между Лувром и музеем Орсе.

"Я осознаю слабость защиты вокруг Лувра", - сказала она.

В то же время де Кар подчеркнула, что "сигнализация и все камеры видеонаблюдения находились в рабочем состоянии".

В ходе слушаний сенаторы указали на сообщение прессы, согласно которому, полицейская система RAMSES (оповещение правоохранительных органов о ЧП) сработала только после второго сигнала тревоги в музее. В ответ де Кар заявила, что музей предлагает разместить на его территории отдельный комиссариат полиции.

Директор музея сообщила, что подала министру культуры Рашиде Дати прошение об отставке, но глава министерства отказала ей в этом. По словам директора Лувра, в музее "своевременно не заметили прибытия к его стенам грабителей".

"Мы потерпели поражение в этой схватке", - признала она. При этом де Кар подчеркнула, что "музеи не являются и никогда не станут крепостями", и напомнила, что "Лувр ежегодно принимает 9 млн посетителей".