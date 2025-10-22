В Новгородской области пьяный водитель врезался в дерево

В аварии погиб пассажир

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 октября. /ТАСС/. Водитель автомобиля Lada в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и врезался в дерево в Шимском округе Новгородской области. В результате ДТП погиб пассажир, сообщили в Telegram-канале управления ГАИ региона.

"По предварительной информации, около 17:30 мск на 3-м км автодороги "Уторгош - Вшели - Видони (Шимский округ) водитель, мужчина 1976 г. р., управляя автомобилем "Лада-2115" в состоянии опьянения, не справился с управлением и совершил съезд в левый по ходу движения кювет с последующим наездом на дерево. В результате ДТП пассажир, мужчина 1983 г. р., скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи", - сказано в сообщении.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.