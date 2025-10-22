В Ахтубинске восстановили водоснабжение после аварии

В районном центре введен повышенный режим готовности

Редакция сайта ТАСС

АСТРАХАНЬ, 22 октября. /ТАСС/. Специалисты восстановили водоснабжение после аварии на насосной станции в городе Ахтубинске Астраханской области. Об этом ТАСС сообщил заместитель главы администрации города по вопросам жилищного-коммунального хозяйства Александр Новицкий.

В среду днем в Ахтубинске была прекращена подача воды из-за аварии на насосной станции. Власти ввели в городе режим повышенной готовности и организовали подвоз населению технической воды.

"Станция первого подъема запущена на одном из двух насосов. Водоснабжение восстановлено, однако на пониженном давлении. В районном центре введен повышенный режим готовности, это позволит в ускоренном порядке провести процедуру закупки нового насоса, стоимость которого оценивается в 17 млн рублей", - сказал Новицкий.

Он добавил, что по мере наполнения резервуаров чистой воды и распределительной сети будет увеличено давление подаваемой жителям воды.