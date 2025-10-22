В Москве арестовали трех мужчин за незаконное использование виртуальной телестанции

Одного из них ранее привлекали к административной, а также уголовной ответственности за преступления против личности

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 октября./ТАСС/. Бабушкинский суд Москвы санкционировал арест в отношении трех первых фигурантов уголовного дела о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции. Как говорится на сайте районного суда, с данными которого ознакомился ТАСС, один из фигурантов уже обжаловал арест.

"Удовлетворено [ходатайство] об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в судебных карточках в отношении каждого фигуранта.

Всем троим инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 274.3 УК РФ (незаконные использование организованной группой абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции либо обеспечение функционирования абонентского терминала пропуска трафика или его основных частей, совершенные в целях совершения иного преступления либо повлекшие тяжкие последствия). Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы со штрафом до 2 млн рублей.

Согласно данным московских судов общей юрисдикции, одного из фигурантов ранее привлекали к административной, а также уголовной ответственности за преступления против личности. Другой мужчина, житель подмосковных Химок, был лишен в Москве водительских прав за пьяное вождение. Третий фигурант, индивидуальный предприниматель из Свердловской области, прекративший деятельность в области оптовой неспециализированной торговли и ремонта компьютеров и периферийного компьютерного оборудования.

О статье

Новая статья, вмененная арестованным, появилась в российском Уголовном кодексе в конце июля этого года, а о возбуждении первого уголовного дела по по ней сообщила накануне официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она напомнила, что с 1 сентября вступила в силу новая статья УК РФ - 274.4 (организация деятельности по передаче абонентских номеров с нарушением требований законодательства РФ). Недавно по признакам предусмотренного этой статьей преступления следователем УВД по САО ГУ МВД России по Москве возбуждено первое уголовное дело, написала Волк в своем Telegram-канале.

Также она сообщила, что житель Химок получил от своего знакомого предложение заработать. Для этого требовалось посещать офисы операторов связи и на основании поддельных доверенностей от имени различных юридических лиц заключать договоры на оказание услуг связи, рассказала представитель ведомства.

Также злоумышленник получил инструкции о действиях в случае отказа сотрудников офисов оформлять sim-карты. Полученные абонентские номера молодой человек передавал в управление третьим лицам, а за каждый успешно оформленный договор ему обещали заплатить 9 тыс. рублей.

Подозреваемого задержали сотрудники УБК МВД России под контролем Следственного департамента МВД России и ГСУ ГУ МВД России по Москве. В ходе обыска у него изъяты смартфоны, sim-карты, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Позднее были установлены и другие соучастники преступной деятельности.