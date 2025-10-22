При взрыве на предприятии в Челябинской области пострадали пять человек

Губернатор Алексей Текслер отметил, что семьям погибших и пострадавших будет оказана вся необходимая помощь и поддержка

ЧЕЛЯБИНСК, 23 октября. /ТАСС/. Пять человек пострадали при взрыве на одном из предприятий в Копейске Челябинской области, они госпитализированы в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер в своем Telegram-канале.

Как уточнил Текслер, уточняется информация по погибшим. Пострадали пять человек - все в тяжелом состоянии, госпитализированы. Медики оказывают всю необходимую помощь.

Губернатор отметил, что семьям погибших и пострадавших окажут всю необходимую помощь и поддержку. Для оказания помощи пострадавшим подключили специалистов центра медицины катастроф, областных больниц и больниц Челябинска.

Ранее Текслер сообщил в своем Telegram-канале, что взрыв произошел на одном из предприятий города Копейска в Челябинской области, угрозы жителям города и гражданским объектам нет. По его словам, предварительно, при взрыве четыре человека погибли, еще несколько пострадали. Губернатор также уточнил, что версия с прилетом БПЛА по предприятию в Копейске Челябинской области, где произошел взрыв, в настоящий момент не подтверждается.

В свою очередь в медицинских службах ТАСС сообщили, что в результате взрыва пострадали пять человек, им оказывается медицинская помощь.