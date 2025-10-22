Реклама на ТАСС
В Рязанской и Орловской областях объявили опасность атаки БПЛА

В МЧС призвали не подходить к окнам
22:30

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории Рязани и Рязанской области, а также в Орловской области. Об этом сообщается в приложении МЧС России.

"Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории города Рязани и Рязанской области. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.

Также в приложении сообщается, что аналогичная угроза объявлена в Орловской области. 

