При атаке ВСУ на Белгородскую область погиб человек

Как сообщили в оперштабе региона, два человека пострадали

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 23 октября. /ТАСС/. ВСУ атаковали Валуйский округ Белгородской области, в результате один человек погиб и двое получили ранения. Об этом сообщили в оперштабе региона.

"Под ударами ВСУ Валуйский округ. Погиб один и ранены два мирных жителя. В селе Кукуевка в результате атаки дрона на легковой автомобиль погиб мужчина. Ранены двое мужчин: у одного пострадавшего баротравма и осколочное ранение руки, у второго - баротравма, а также множественные осколочные ранения ноги, руки и головы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что бригада скорой доставляет пострадавших в Валуйскую ЦРБ. Мужчины получают всю необходимую помощь. Информация о последствиях атаки уточняется.