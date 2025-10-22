Над Воронежской областью сбили не менее восьми БПЛА

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет

ВОРОНЕЖ, 23 октября. /ТАСС/. Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали над двумя районами и одним городским округом Воронежской области не менее восьми беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Предварительно, пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев.

"Дежурными силами ПВО в небе над двумя районами и одним городским округом Воронежской области обнаружено и уничтожено не менее восьми беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он.

Гусев отметил, что сохраняются непосредственная угроза удара БПЛА в Воронеже, Россошанском, Острогожском, Лискинском и Бутурлиновском районах, а также опасность атаки беспилотников на всей территории региона.