Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске достигло девяти

Как сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, уточняется информация по пропавшим без вести

Редакция сайта ТАСС

© Артем Геодакян/ ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 23 октября. /ТАСС/. Количество погибших при взрыве на предприятии в Копейске Челябинской области увеличилось до девяти.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Алексей Текслер.

"На данный момент подтверждается гибель 9 человек. Пять человек пострадали, наши медики делают все возможное, чтобы стабилизировать их состояние. Уточняем информацию по пропавшим без вести", - проинформировал он.

Глава региона подчеркнул, что родным и близким погибших, пострадавшим окажут помощь и поддержку, в том числе, психологическую. Соответствующая работа уже организована.

До поступления новой информации в оперативных службах сообщали ТАСС, что, по предварительным данным, число погибших увеличилось до семи человек.