На предприятии в Копейске ликвидировали открытое горение после взрыва
Редакция сайта ТАСС
23:17
ЧЕЛЯБИНСК, 23 октября. /ТАСС/. Спасатели ликвидировали открытое горение на предприятии в Копейске Челябинской области, где произошел взрыв. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер.
"На месте пожара ликвидировано открытое горение, осуществляется проливка. Сразу после спасатели приступят к разбору завалов. На место будут направлены соответствующие силы и средства", - написал он в своем Telegram-канале.