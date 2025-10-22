На предприятии в Копейске ликвидировали открытое горение после взрыва

Как сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, спасатели приступят к разбору завалов

ЧЕЛЯБИНСК, 23 октября. /ТАСС/. Спасатели ликвидировали открытое горение на предприятии в Копейске Челябинской области, где произошел взрыв. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер.

"На месте пожара ликвидировано открытое горение, осуществляется проливка. Сразу после спасатели приступят к разбору завалов. На место будут направлены соответствующие силы и средства", - написал он в своем Telegram-канале.