Cznews.info опроверг свои данные о пожаре на НПЗ в Братиславе
Редакция сайта ТАСС
04:23
ПРАГА, 23 октября. /ТАСС/. Портал cznews.info опроверг собственное сообщение о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) венгерской компании MOL в Братиславе и принес извинения за "неудобства", вызванные этой дезинформацией.
Ранее cznews.info сообщил о взрывах на двух крупных НПЗ в Румынии и Венгрии, оба предприятия работали с российской нефтью. После этого портал заявил, что данная информация не была подтверждена официально.