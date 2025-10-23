Cznews.info опроверг свои данные о пожаре на НПЗ в Братиславе

Портал принес извинения за "неудобства", вызванные дезинформацией

ПРАГА, 23 октября. /ТАСС/. Портал cznews.info опроверг собственное сообщение о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) венгерской компании MOL в Братиславе и принес извинения за "неудобства", вызванные этой дезинформацией.

Ранее cznews.info сообщил о взрывах на двух крупных НПЗ в Румынии и Венгрии, оба предприятия работали с российской нефтью. После этого портал заявил, что данная информация не была подтверждена официально.