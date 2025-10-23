В Воронеже и четырех районах области отменили непосредственную угрозу удара БПЛА

Губернатор Александр Гусев отметил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 23 октября. /ТАСС/. Непосредственную опасность удара БПЛА отменили в Воронеже и четырех районах Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

"Отмена угрозы непосредственного удара БПЛА в Воронеже, Россошанском, Острогожском, Лискинском и Бутурлиновском районах, - написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор отметил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.