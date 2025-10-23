Фигурантам дела о теракте в отношении генерала Кириллова продлили арест

Четырех обвиняемых оставят под стражей еще на полгода

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд еще на 6 месяцев продлил арест четверым фигурантам уголовного дела о теракте в отношении начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника майора Ильи Поликарпова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Военный суд удовлетворил просьбу гособвинения о продлении срока стражи четверым фигурантам дела о теракте еще на полгода", - сказала пресс-секретарь инстанции Ирина Жирнова.

Ранее сообщалось, что уголовные дела в отношении Игната Кузина, обвиняемого в теракте в отношении генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, а также фигурантов дела о теракте, в результате которого погибли Игорь Кириллов и Илья Поликарпов, военные судьи начнут слушать в открытом режиме 5 ноября.

По делу генерал-лейтенанта Кириллова проходят Ахмаджон Курбонов, Роберт Сафарян, Батухан Точиев и Рамазан Падиев. В зависимости от роли в совершенном преступлении фигурантам предъявлены обвинения в участии в террористическом сообществе, совершении теракта организованной группой, незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.4, п. "б" ч. 3 ст. 205, ст. 205.3, ч. 4 ст. 222.1, ч. 3 ст. 223.1 УК РФ). Расследование в отношении объявленных в международный розыск и заочно арестованных соучастников преступления, в том числе гражданина Украины, проживающего на территории Евросоюза, продолжается.

Кузина обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 3 ст. 205 (террористический акт), ст. 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ч. 2 ст. 205.4 (участие в террористическом сообществе), ч. 4 ст. 222.1 (незаконные приобретение, хранение, ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств), ч. 3 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывных устройств), п. "а" ч. 4 ст. 327 (хранение и перевозка в целях использования заведомо поддельного официального документа) УК РФ.