В Брянской области из-за удара дрона ВСУ по автомобилю погибла женщина

Губернатор Александр Богомаз выразил соболезнования родным погибшей

БРЯНСК, 23 октября. /ТАСС/. Женщина погибла в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины в селе Новые Юрковичи Брянской области.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

"Украинские террористы нанесли целенаправленный удар FPV-дроном по движущемуся гражданскому автомобилю в селе Новые Юрковичи Климовского района. В результате террористической атаки, к сожалению, погибла женщина, которая была за рулем автомобиля", - написал он.

Губернатор выразил соболезнования родным погибшей. "Семье будет оказана вся необходимая поддержка и материальная помощь", - добавил губернатор.