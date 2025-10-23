В Брянской области из-за удара дрона ВСУ по автомобилю погибла женщина
03:01
БРЯНСК, 23 октября. /ТАСС/. Женщина погибла в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины в селе Новые Юрковичи Брянской области.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.
"Украинские террористы нанесли целенаправленный удар FPV-дроном по движущемуся гражданскому автомобилю в селе Новые Юрковичи Климовского района. В результате террористической атаки, к сожалению, погибла женщина, которая была за рулем автомобиля", - написал он.
Губернатор выразил соболезнования родным погибшей. "Семье будет оказана вся необходимая поддержка и материальная помощь", - добавил губернатор.