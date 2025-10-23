Число отравившихся в Улан-Удэ выросло до 159

Как уточнили в Минздраве региона, 90 из них - дети

УЛАН-УДЭ, 23 октября. /ТАСС/. Количество пострадавших, отравившихся готовой продукцией компании "Восток" в Улан-Удэ, выросло до 159, из них 90 - дети.

Об этом сообщили ТАСС в Минздраве Бурятии.

"По данным на 23 октября зарегистрировано 159 случаев, из них 90 - дети. В республиканской клинической инфекционной больнице получают стационарное лечение 82 человека, из них 51 ребенок", - сообщили в министерстве.

Первые пострадавшие начали обращаться с симптомами отравления вечером 18 октября, незадолго до этого люди ели готовую продукцию производства компании "Восток", приобретенную в магазинах "Николаевский". По данным управления Роспотребнадзора по Бурятии, в цехе готовой были выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Железнодорожный районный суд города Улан-Удэ приостановил на 90 суток работу "Востока".

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Задержана заведующая производством цеха готовой пищевой продукции.