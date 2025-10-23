SCMP: эксперты из США и Турции помогут в расследовании ЧП с самолетом в Гонконге

Boeing турецкой авиакомпании выехал за пределы ВПП аэропорта и упал в море

Редакция сайта ТАСС

ГОНКОНГ, 23 октября. /ТАСС/. Американский совет по безопасности на транспорте (The National Transportation Safety Board, NTSB) направляет в Гонконг экспертов для участия в расследовании инцидента с грузовым самолетом, в результате которого погибли два сотрудника наземной службы. Как сообщает газета South China Morning Post, эксперты управления гражданской авиации Турции также окажут помощь в расследовании.

"NTSB направляет в Гонконг группу из пяти следователей для оказания помощи [гонконгскому] Управлению по расследованию авиационных происшествий [AAIA] в следствии по делу о выкатывании Boeing 747-418, принадлежащего турецкой грузовой авиакомпании ACT Airlines, за пределы взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Гонконга в понедельник", - приводит издание сообщение американского ведомства.

Секретарь (министр) по вопросам транспорта и логистики Гонконга Мейбл Чан сообщила, что обсудила с турецкой стороной вопрос о помощи в расследовании. "Турецкие власти заверили в полной поддержке и сотрудничестве в проведении соответствующих работ. Они подтвердили, что экипаж, связанный с катастрофой, останется в Гонконге и будет активно содействовать следствию", - рассказала она.

"В Гонконг в течение нескольких дней прибудут эксперты из Управления гражданской авиации Турции для оказания помощи. Турецкие власти также выразили готовность организовать встречу представителей авиакомпании с семьями погибших", - добавила Мейбл Чан.

Следственные действия в настоящее время проводят AAIA и полиция Гонконга. Пока никакой информации о результатах расследования они не раскрывали, ссылаясь на тайну следствия.

Грузовой самолет Boeing 747, выполнявший в понедельник рейс Emirates EK9788 из Дубая, при посадке в Гонконге выкатился за пределы ВВП в море. Во время инцидента борт врезался в машину наземной службы, два человека, находившиеся в ней, погибли. Как сообщил журналистам представитель Emirates, этот самолет был арендован вместе с экипажем у турецкого авиаперевозчика ACT Airlines по договору лизинга. Никто из четырех членов экипажа турецкого самолета не пострадал. Юристы, к которым обратилась газета South China Morning Post, предупредили, что пилотам могут быть предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве, если будет установлено, что инцидент произошел из-за их халатности. По местным законам, за это преступление предусмотрено наказание вплоть до пожизненного заключения.