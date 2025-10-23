Генконсульство РФ в Ченнаи предупредило россиян о циклоне в Индии

В диппредставительстве рекомендовали туристам на юге страны проявлять осторожность

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 октября. /ТАСС/. Генеральное консульство России в Ченнаи (южный индийский штат Тамилнад) рекомендовало российским туристам на юге Индии проявлять осторожность в связи с приходом циклона, который может привести к наводнениям и оползням. Об этом говорится в сообщении генконсульства в его Telegram-канале.

В нем отмечается, что в связи с началом северо-восточного муссона региональный метеорологический центр Ченнаи выпустил предупреждение о наступлении циклона, сопровождающегося проливными дождями в прибрежных районах штатов Тамилнад, Андхра-Прадеш и союзной территории Пондичерри. Не исключается возможность наводнений, оползней и сильных ветров. Во многих населенных пунктах закрыты детские образовательные учреждения.

"Рекомендуем российским гражданам и соотечественникам проявлять осторожность и следовать указаниям местных властей", - подчеркнули в генконсульстве.

Ранее власти Тамилнада объявили о красном уровне опасности в штате из-за проливных дождей. Рыбакам запрещено выходить в море, закрыты школы, жителям не рекомендовало покидать дома без острой необходимости. Сообщалось о серьезных затоплениях в ряде районов южного штата.