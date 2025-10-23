В Воронежской области БПЛА повредили восемь домов и четыре автомобиля

По предварительным данным, пострадавших нет

ВОРОНЕЖ, 23 октября. /ТАСС/. Восемь частных домов и четыре автомобиля повреждены в результате атаки украинских беспилотников в Воронежской области. Пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев.

"В одном из сел повреждены восемь частных домов: в них нарушено остекление, посечены фасады и кровли. В одном из этих домов произошло возгорание кровли, которое было оперативно ликвидировано. Также повреждены четыре автомобиля. Оценка ущерба продолжается", - написал он.

По предварительным данным, пострадавших нет, добавил глава региона.

По словам губернатора, всего минувшей ночью дежурными силами ПВО в девяти районах и одном городском округе Воронежской области был обнаружен и уничтожен 21 беспилотный летательный аппарат. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.