В Барнауле задержали иностранца, пытавшегося поджечь храм

Заведено уголовное дело

Редакция сайта ТАСС

БАРНАУЛ, 23 октября. /ТАСС/. Иностранец, пытавшийся поджечь один из храмов в Барнауле, задержан. Возбуждено уголовное дело, сообщили ТАСС в УФСБ России по Алтайскому краю.

"Установлено, что иностранный гражданин 1984 г. р., действуя в интересах международной террористической организации, совершил попытку поджога одного из храмов г. Барнаула с помощью самодельных зажигательных устройств в целях дестабилизации деятельности органов власти", - сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

По данным ведомства, подозреваемый был задержан возле здания храма при попытке совершения теракта. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение теракта). Мужчина заключен под стражу.