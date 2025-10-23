Названа предварительная причина ДТП с автобусом в Красноярском крае

Ей могла стать плохая видимость из-за тумана и наледи на автодороге

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 23 октября. /ТАСС/. Предварительной причиной ДТП с пассажирским автобусом в Шушенском районе на юге Красноярского края стала плохая видимость из-за тумана и наледь на автодороге. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре края.

Утром 23 октября пассажирский автобус, двигавшийся по маршруту Шушенское - Каптырево, вылетел в кювет. Ранее ГСУ СК РФ по краю и Хакасии сообщал о восьми обратившихся за медицинской помощью, региональный главк МВД - о семи.

"По предварительной информации, водитель совершал обгон попутного автомобиля в условиях плохой видимости из-за тумана, а также наледи на дорожном полотне, совершив резкий маневр, что и стало причиной ДТП", - сообщили в ведомстве.

Прокуратурой района организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, в рамках которой будут установлены причины и обстоятельства ДТП, дана оценка действиям перевозчика. Автобус принадлежит Шушенскому филиалу Краевого автотранспортного предприятия.

ГСУ СК по региону возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).