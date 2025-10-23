В Ростовской области при столкновении сухогруза с лодкой погиб человек

Обстоятельства ЧП выясняются

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 октября. /ТАСС/. Сухогруз столкнулся с резиновой лодкой с пассажирами в Ростовской области. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

"В Аксайском районе сухогруз столкнулся с резиновой лодкой. ЧП произошло в районе станицы Старочеркасской. В результате аварии двое пассажиров лодки оказались в воде. Женщине оказали первую помощь на месте, 67-летний мужчина, к сожалению, погиб", - сообщили в региональном ведомстве.

