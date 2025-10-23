Вулкан Крашенинникова второй раз за сутки выбросил пепел на высоту до 3,4 км

Это может быть опасно для авиаперевозок

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 октября. /ТАСС/. Пепловый выброс на высоту до 3,4 км зафиксирован на вулкане Крашенинникова на Камчатке. Это может быть опасно для авиаперевозок, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии дальневосточного отделения Российской академии наук.

"В 16:50 (07:50 мск - прим. ТАСС) эксплозии подняли пепел вулкана Крашенинникова на 3,4 км над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 32 км на восток от вулкана. Авиационный цветовой код оранжевый. Активность вулкана опасна для местных авиаперевозок", - говорится в сообщении.

Это уже второй пепловый выброс за сутки. Утром вулкан выбросил пепел на высоту 3,3 км.

О начале активного пеплового извержения 3 августа сообщили сотрудники службы охраны и научного отдела заповедника, которые проводили исследования в районе вулкана. Позже они доложили о появлении парогазовых струй на его склонах. Инспекторы и ученые покинули окрестности вулкана Крашенинникова. Часть группы отправилась в кальдеру вулкана Узон, другая - на побережье Кроноцкого озера. По сообщению ученых, последний раз вулкан извергался в XV веке.