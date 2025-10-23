Реклама на ТАСС
ГлавнаяПроисшествияВзрыв в Копейске

На месте взрыва в Копейске продолжаются спасательные работы

В них участвуют спасатели мобильного отряда
06:04
ЧЕЛЯБИНСК, 23 октября. /ТАСС/. Спасательные работы по ликвидации последствий взрыва на предприятии в Копейске Челябинской области продолжаются, в них участвуют спасатели мобильного отряда. Об этом сообщается в Telegram-канале поисково-спасательной службы Челябинской области.

"Спасатели Мобильного отряда участвуют в ликвидации последствий взрыва в городе Копейск. Работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации продолжаются", - говорится в сообщении. 

