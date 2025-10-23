Реклама на ТАСС
Пожар на предприятии и 139 БПЛА. Последствия атаки на регионы РФ

© Андрей Рубцов/ ТАСС

Силы ПВО за ночь сбили 139 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами России, заявили в Минобороны РФ.

Женщина погибла в результате атаки дрона ВСУ в Брянской области. В Воронежской области в результате атаки БПЛА повреждения получили восемь частных домов и четыре автомобиля. В Рязанской области в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата произошло возгорание на территории предприятия.

ТАСС собрал основное о последствиях.

Масштаб

  • Дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 139 украинских БПЛА самолетного типа над регионами России, заявили в Минобороны.
  • По данным ведомства, над Белгородской областью сбили 56 БПЛА, над Брянской областью - 22, над Воронежской областью - 21, над Рязанской областью - 14, над Ростовской областью - 13, над Республикой Крым - 4, над Волгоградской, Тамбовской, Калужской и Орловской областями - по 2, а также над Курской областью - 1.

Последствия

  • Женщина погибла в результате атаки дрона ВСУ в селе Новые Юрковичи Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
  • В Воронежской области в результате атаки БПЛА повреждения получили восемь частных домов и четыре автомобиля. Пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.
  • В результате падения обломков беспилотника произошло возгорание на территории предприятия в Рязанской области, сообщил губернатор Павел Малков в Telegram-канале.
  • По предварительной информации, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб.
  • На месте работают оперативные службы.
 
