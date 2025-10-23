Статья

Пожар на предприятии и 139 БПЛА. Последствия атаки на регионы РФ

Редакция сайта ТАСС

© Андрей Рубцов/ ТАСС

Силы ПВО за ночь сбили 139 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами России, заявили в Минобороны РФ.

Женщина погибла в результате атаки дрона ВСУ в Брянской области. В Воронежской области в результате атаки БПЛА повреждения получили восемь частных домов и четыре автомобиля. В Рязанской области в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата произошло возгорание на территории предприятия.

ТАСС собрал основное о последствиях.

Масштаб

Дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 139 украинских БПЛА самолетного типа над регионами России, заявили в Минобороны.

По данным ведомства, над Белгородской областью сбили 56 БПЛА, над Брянской областью - 22, над Воронежской областью - 21, над Рязанской областью - 14, над Ростовской областью - 13, над Республикой Крым - 4, над Волгоградской, Тамбовской, Калужской и Орловской областями - по 2, а также над Курской областью - 1.

Последствия