Пожар на предприятии и 139 БПЛА. Последствия атаки на регионы РФ
Редакция сайта ТАСС
06:20
Силы ПВО за ночь сбили 139 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами России, заявили в Минобороны РФ.
Женщина погибла в результате атаки дрона ВСУ в Брянской области. В Воронежской области в результате атаки БПЛА повреждения получили восемь частных домов и четыре автомобиля. В Рязанской области в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата произошло возгорание на территории предприятия.
ТАСС собрал основное о последствиях.
Масштаб
- Дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 139 украинских БПЛА самолетного типа над регионами России, заявили в Минобороны.
- По данным ведомства, над Белгородской областью сбили 56 БПЛА, над Брянской областью - 22, над Воронежской областью - 21, над Рязанской областью - 14, над Ростовской областью - 13, над Республикой Крым - 4, над Волгоградской, Тамбовской, Калужской и Орловской областями - по 2, а также над Курской областью - 1.
Последствия
- Женщина погибла в результате атаки дрона ВСУ в селе Новые Юрковичи Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
- В Воронежской области в результате атаки БПЛА повреждения получили восемь частных домов и четыре автомобиля. Пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.
- В результате падения обломков беспилотника произошло возгорание на территории предприятия в Рязанской области, сообщил губернатор Павел Малков в Telegram-канале.
- По предварительной информации, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб.
- На месте работают оперативные службы.