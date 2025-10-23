В Новосибирске в одной из палат детской клинической больницы обрушился потолок

Специалисты обследуют состояние конструкций корпуса

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС, архив

НОВОСИБИРСК, 23 октября. /ТАСС/. Потолок рухнул в одной из палат детской городской клинической больницы №1 в Новосибирске, сейчас специалисты обследуют состояние конструкций корпуса. Никто не пострадал, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"Пострадавших нет. Специалисты службы технического контроля обследуют состояние конструкций корпуса", - сообщили в ведомстве.

После того, как утром 23 октября была обнаружена трещина, администрация больницы оперативно перевела детей из этого крыла здания в другие помещения больницы, уточнили в Минздраве. Ранее региональные СМИ и Telegram-каналы распространили видео, на которых запечатлены обломки в одной из палат больницы. Одна из работниц больницы заявила ТАСС, что обрушение могло произойти в хирургическом корпусе. По ее словам, ранее в этом же корпусе обрушился уличный парапет.

Прокуратура организовала проверку по факту обрушения части крыши и потолка в хирургическом отделении больницы, сообщили в надзорном ведомстве. По данным прокуратуры, капремонт крыши проводился в 2019 году. Из отделения эвакуировано 46 детей.

В сентябре в городе Татарск Новосибирской области обрушилась часть школы, никто не пострадал. Губернатор Андрей Травников поручил пересмотреть приоритеты развития территорий региона в пользу безопасности действующих объектов.

Детская клиническая больница №1 расположена в Кировском районе Новосибирска. Она была открыта в 1950 годы.