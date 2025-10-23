Осужденному за терроризм забайкальцу вынесли новый приговор

По данным регионального управления ФСБ, заключенный, отбывая наказание в одной из исправительных колоний за совершение преступлений террористической направленности, публично оправдывал среди осужденных деятельность, связанную с поджогами военкоматов, положительно высказывался о диверсиях на железной дороге

ЧИТА, 23 октября. /ТАСС/. Второй Восточный окружной военный суд в Забайкальском крае приговорил 22-летнего мужчину, отбывающего наказание за преступление террористической направленности, к новому сроку за оправдание террористической деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

"2-й Восточный окружной военный суд признал фигуранта виновным в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы, по совокупности приговоров ему назначено 5 лет лишения свободы, первые два года из которых он будет отбывать в тюрьме, оставшийся срок лишения свободы - в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением информации в сети Интернет сроком на 4 года", - говорится в сообщении.

Установлено, что заключенный, отбывая наказание в одной из исправительных колоний Забайкалья за совершение преступлений террористической направленности, публично оправдывал среди осужденных деятельность, связанную с поджогами военкоматов, положительно высказывался о диверсиях на железной дороге, влекущих сход с рельсов железнодорожных составов.

Приговор в законную силу еще не вступил.