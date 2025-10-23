СК завел дело о нарушении требований безопасности по факту взрыва в Копейске

Погибли девять человек и еще пятеро пострадали

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Следователи Следственного комитета возбудили уголовное дело о нарушении требований безопасности по факту взрыва на предприятии в Копейске, где погибли девять человек и еще пятеро пострадали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

​"Следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.