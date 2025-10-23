В Прикамье раскрыли замаскированное под пожар убийство

ПЕРМЬ, 23 октября. /ТАСС/. Убийство пенсионера в поселке Талый Александровского городского округа, замаскированное под бытовой пожар, раскрыли сотрудники правоохранительных органов Пермского края. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

"В Прикамье мои коллеги раскрыли убийство местного жителя, замаскированное преступниками под пожар. В начале мая текущего года в поселке Талый Александровского городского округа дотла сгорел единственный жилой дом. В ходе разбора завалов обнаружены обгоревшие человеческие останки. Установить причину возгорания и смерти гражданина на тот момент не представлялось возможным. Однако позднее оперативники выяснили новые обстоятельства произошедшего и пришли к выводу, что мужчина был убит, а дом подожжен", - сообщила Волк.

Как рассказали в следственном управлении СК России по региону, в мае этого года двое мужчин, находясь в поселке Талый и думая, что у пожилого жителя поселка в доме хранится крупная сумма денег, проникли к нему, чтобы их похитить. Они нанесли пенсионеру несколько ударов ножом, от которых мужчина скончался. В доме убившие пенсионера обнаружили 6 тыс. рублей и охотничье ружье, которые забрали себе. А чтобы скрыть убийство, преступники подожгли дом.

Позднее по подозрению в незаконном обороте наркотиков в городе Кизеле оперативными сотрудниками был задержан мужчина 1972 года рождения. При личном досмотре в его рюкзаке, помимо запрещенных веществ, был обнаружен обрез охотничьего ружья, владельцем которого был погибший пенсионер. Эта находка позволила следователям установить причастность задержанного к совершенному в мае убийству. После следователи регионального управления СК России совместно с сотрудниками полиции в городе Березники задержали второго соучастника преступления. Им предъявлено обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Также по факту незаконной переделки оружия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 223 УК РФ. Уголовные дела соединены в одном производстве.

В ходе расследования уголовного дела следователи Кизела подняли со дна ручья выброшенный обвиняемыми спиленный ствол охотничьего ружья. При обыске по месту жительства у одного из фигурантов изъяли вещества, которые направлены на экспертизу. Оба задержанных по решению суда заключены под стражу.