В Калуге завели дело после хищения 3 млн рублей у директора предприятия

Расследование продолжается

Редакция сайта ТАСС

КАЛУГА, 23 октября. /ТАСС/. Уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере возбудили в Калуге после хищения 3 млн рублей у руководства одного из транспортных предприятий под предлогом отказа от участия в аукционе. Похитившего деньги злоумышленника задержали оперативники УФСБ по региону, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России", - говорится в сообщении пресс-службы УФСБ по региону.

По данным ведомства, злоумышленник обманным путем, под предлогом отказа от участия в аукционе по заключению контракта на пассажирские перевозки, похитил у директора одной из транспортных организаций 3 млн рублей. Расследование уголовного дела продолжается, отметили в пресс-службе.