Жительницу Тюменской области обвиняют в финансировании терроризма

Сумма переведенных средств превысила 1 млн рублей

ТЮМЕНЬ, 23 октября. /ТАСС/. Силовики возбудили уголовное дело в отношении жительницы Тюменской области, которая обвиняется в финансировании терроризма. Общая сумма переведенных женщиной средств превысила 1 млн рублей, сообщается в Telegram-канале СУ СК России по Тюменской области.

"В Тюменской области местная жительница обвиняется в финансировании терроризма. Общая сумма переведенных средств превысила один миллион рублей. Обвиняемая задержана и по ходатайству следователя ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ее незаконная деятельность установлена и пресечена сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области", - сказано в сообщении.

По предварительным данным расследования, с апреля 2021 по март 2024 года обвиняемая неоднократно переводила деньги в пользу организации, признанной террористической, чья деятельность направлена на подрыв государственных институтов и дестабилизацию органов госвласти.