После взрыва на предприятии в Копейске ввели режим ЧС

Обстоятельства происшествия устанавливаются

ЧЕЛЯБИНСК, 23 октября. /ТАСС/. Власти региона ввели муниципальный режим ЧС в районе Копейска Челябинской области, где произошел взрыв на предприятии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Алексей Текслер.

"В Копейском городском округе введен режим муниципальной чрезвычайной ситуации", - написал он.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону, ведомство взяло на контроль установление обстоятельств происшествия. Заместитель прокурора Челябинской области Дмитрий Дениш выезжал на место с целью координации действий оперативных и экстренных служб.