Жога: угрозы для жителей Копейска и Челябинска после ЧП на предприятии нет
ЧЕЛЯБИНСК, 23 октября. /ТАСС/. Угрозы для жителей Копейска и Челябинска после ЧП на предприятии в Копейске нет. Об этом сообщил в своем Telegram-канале полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога.
"Никаких угроз для жителей Копейска и Челябинска нет. Держу ситуацию на личном контроле", - написал он.
Жога отметил, что совместно с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером уже провели заседание оперативного штаба, заслушали доклады экстренных служб. На месте инцидента идет поисково-спасательная операция, работают правоохранительные органы. Причины произошедшего устанавливаются.
"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. <…> Семьям погибших и пострадавших будет оказана вся необходимая поддержка. Урал скорбит вместе с вами!" - добавил Жога.