Жога: угрозы для жителей Копейска и Челябинска после ЧП на предприятии нет

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе держит ситуацию на личном контроле

Полпред президента в УФО Артем Жога © Михаил Терещенко/ ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 23 октября. /ТАСС/. Угрозы для жителей Копейска и Челябинска после ЧП на предприятии в Копейске нет. Об этом сообщил в своем Telegram-канале полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога.

"Никаких угроз для жителей Копейска и Челябинска нет. Держу ситуацию на личном контроле", - написал он.

Жога отметил, что совместно с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером уже провели заседание оперативного штаба, заслушали доклады экстренных служб. На месте инцидента идет поисково-спасательная операция, работают правоохранительные органы. Причины произошедшего устанавливаются.

"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. <…> Семьям погибших и пострадавших будет оказана вся необходимая поддержка. Урал скорбит вместе с вами!" - добавил Жога.