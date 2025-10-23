Состояние пятерых пострадавших при взрыве в Копейске стабильно тяжелое

Два пациента перевезены в ожоговый центр

ЧЕЛЯБИНСК, 23 октября. /ТАСС/. Пятеро пострадавших при взрыве на предприятии в Копейске Челябинской области остаются в стабильно тяжелом состоянии. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Алексей Текслер.

Текслер написал, что пятерых человек госпитализировали. "Их состояние стабильно тяжелое", - уточняется в сообщении. Двоих пациентов перевезли в ожоговый центр, еще двоих - в областную клиническую больницу №1. Он добавил, что одна пациентка пока не подлежит транспортировке и остается в городской больнице Копейска.