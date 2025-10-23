В Москве восьмерых подростков обвинили в серии грабежей

С ними проведены следственные действия

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Следственный комитет предъявил обвинение в нескольких грабежах восьми подросткам из Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России.

"Перовским межрайонным следственным отделом следственного управления по Восточному административному округу Главного следственного управления по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении восьми несовершеннолетних жителей столицы. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 325 УК РФ (похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия), п. "а", "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением насилия)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, не позднее 18 октября фигуранты начали переписку в одном из мессенджеров с молодым человеком и под обманным предлогом предложили ему встретиться. Во время встречи около жилого дома на улице Дмитриевского соучастники избили его и похитили мобильный телефон. В тот же день аналогичным способом пятеро из злоумышленников напали еще на одного молодого человека, избили его и похитители его личные вещи и паспорт гражданина РФ.

Все фигуранты оперативно задержаны. С ними проведены следственные действия, им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.