В Новосибирске таксиста осудили на 23 года за убийство женщины и ребенка

Фигурант похитил деньги и мобильный телефон жертвы, а также угнал ее автомобиль

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 23 октября. /ТАСС/. Новосибирский областной суд приговорил 33-летнего уроженца Таджикистана, таксиста Фархода Рахимзоду к 23 годам лишения свободы за убийство женщины и ее 5-летней дочери с целью хищения автомобиля. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

"Суд назначил виновному наказание в виде 23 лет лишения свободы со штрафом в размере 150 тыс. рублей, с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, остальных - в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении.

Рахимзоду обвиняли по ст. 162 (разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия, в особо крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, малолетнего, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с разбоем, с целью скрыть другое преступление).

Суд установил, что мужчина, узнав о наличии у 39-летней знакомой крупной суммы денег, 20 января 2024 года вывез женщину с ее 5-летней дочерью на автомобиле в безлюдное место. Там, применяя предмет, используемый в качестве оружия, он нанес женщине не менее 10 ударов в шею, грудь и живот. В результате ударов она погибла. После этого Рахимзода похитил деньги и мобильный телефон жертвы и вывез ее труп в Искитимский район, где спрятал в снегу. Все это время рядом находился ребенок. Уже на следующую ночь фигурант задушил девочку и спрятал ее труп также в снегу. В дальнейшем он угнал автомобиль женщины и при попытке скрыться за границей был задержан в Казахстане.

В суде мужчина признал, что умышленно убил женщину и ее ребенка. Он утверждал, что мотивом стала личная неприязнь. Гособвинитель настаивал на пожизненном лишении свободы обвиняемого в исправительной колонии особого режима со штрафом в размере 800 тыс. рублей.