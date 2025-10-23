В Челябинской области 24 октября объявили днем траура

Учреждениям культуры и телерадикомпаниям рекомендовали отменить развлекательные мероприятия

ЧЕЛЯБИНСК, 23 октября. /ТАСС/. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил 24 октября днем траура в регионе из-за ЧП на предприятии в Копейске.

"В связи с трагедией в Копейском городском округе 24 октября в Челябинской области будет объявлен днем траура. На всей территории региона будут приспущены флаги. Учреждениям культуры и телерадикомпаниям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия", - написал он в Telegram-канале.

