В военный суд поступило дело пяти жителей Крыма, планировавших захват власти

Обвиняемые состояли в террористической организации

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 октября. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении пяти жителей Республики Крым, которых обвиняют в подготовке насильственного захвата власти, поступило в Южный окружной военный суд. Об этом ТАСС сообщил представитель суда.

"Дело в отношении Куртнезирова, Тажибаева, Смедляева, Мустафаева, Аблаева поступило в суд, их обвиняют по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации), ч. 1 ст. 30 - ст. 278 (подготовка к насильственному захвату власти) УК РФ", - сказал собеседник агентства.

По версии следствия, с августа 2023 года по февраль 2025-го в селе Джанкойского района Крыма обвиняемые, будучи участниками ячейки террористической организации, изучали экстремистскую литературу и обсуждали необходимость захвата государственной власти.

Их задержали сотрудники управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю совместно с сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.