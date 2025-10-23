ФСБ показала видео с задержанным в Карелии за госизмену

На кадрах мужчина признался, что передал сотруднику спецслужб Украины информацию об объектах транспортной и военной инфраструктуры для совершения диверсий

© ЦОС ФСБ России/ ТАСС

ТАСС, 23 октября. ФСБ показала кадры допроса задержанного в Карелии россиянина, оказывавшего содействие спецслужбам Украины в организации диверсионной деятельности на территории региона.

На кадрах мужчина признался, что передал сотруднику спецслужб Украины информацию об объектах транспортной и военной инфраструктуры для совершения диверсий.

Следственным отделением УФСБ России по Республике Карелия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 281.1 УК РФ (содействие диверсионной деятельности). Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.