ФСБ показала видео с задержанным в Карелии за госизмену
07:20
ТАСС, 23 октября. ФСБ показала кадры допроса задержанного в Карелии россиянина, оказывавшего содействие спецслужбам Украины в организации диверсионной деятельности на территории региона.
На кадрах мужчина признался, что передал сотруднику спецслужб Украины информацию об объектах транспортной и военной инфраструктуры для совершения диверсий.
Следственным отделением УФСБ России по Республике Карелия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 281.1 УК РФ (содействие диверсионной деятельности). Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.