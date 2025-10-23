Задержанный за госизмену в Карелии признался в передаче данных спецслужбам Киева

Он передавал сведения о транспортной и военной инфраструктуре для диверсий

Редакция сайта ТАСС

© ЦОС ФСБ России

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Россиянин, задержанный по подозрению в государственной измене, признался в передаче украинским спецслужбам сведений о транспортной и военной инфраструктуре для диверсий.

"С апреля 2025 года поддерживаю связь с сотрудником спецслужб Украины. В рамках сотрудничества я передал ему информацию об объектах транспортной и военной инфраструктуры для совершения диверсий", - сказал он на допросе, видео которого предоставлено Центром общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Как сообщалось ранее, Федеральной службой безопасности РФ в Республике Карелия пресечена противоправная деятельность гражданина России 1980 г. р., причастного к оказанию содействия спецслужбам Украины в организации диверсионной деятельности на территории региона.

Гражданин в мессенджере Telegram инициативно установил контакт с украинским куратором, по заданию которого осуществил сбор разведывательной информации о дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации, а также провел осмотр железнодорожного моста для совершения диверсионно-террористического акта.

Следственным отделением УФСБ России по Республике Карелия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 281.1 УК РФ (содействие диверсионной деятельности). Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.