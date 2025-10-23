На Урале заведующей столовой вынесли приговор за массовое отравление

Фигурантке назначили наказание в виде ограничения свободы на срок девять месяцев

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 октября. /ТАСС/. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга признал виновной экс-заведующую столовой школы №178 в нарушении санитарно-эпидемиологических требований, повлекших массовое отравление детей, и назначил ей наказание в виде ограничения свободы на срок девять месяцев. Об этом сообщает Telegram-канал объединенной пресс-службы судов Свердловской области.

"Судом установлено, что Айтмухамбетова Г. Г., занимая должность заведующей производства школьной столовой ООО "Глобусресурс" на пищеблоке МАОУ СОШ №178 <…> допустила нарушения технологического процесса. <…> Нарушения повлекли за собой массовое отравление 29 человек - 24 учащихся МАОУ СОШ №178 и 5 задействованных на производстве сотрудников ООО "Глобусресурс". <…> Приговором суда Айтмухамбетова Г. Г. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ, ей назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 9 месяцев", - говорится в сообщении.

Подсудимая полностью признала вину и принесла извинения потерпевшим.

Как сообщалось ранее, в апреле 2025 года обвиняемая, работая в столовой, которую обслуживает ООО "Глобусресурс", грубо нарушила санитарно-технологические правила.