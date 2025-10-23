Дирекция НПЗ в Братиславе опровергла данные о пожаре

Явление было связано с производственным процессом и не может восприниматься как ЧП

Редакция сайта ТАСС

БРАТИСЛАВА, 23 октября. /ТАСС/. Дирекция нефтеперерабатывающего завода Slovnaft в Братиславе опровергла данные о пожаре на предприятии. Об этом со ссылкой на дирекцию НПЗ сообщил телеканал ТА-3.

В некоторых СМИ в среду вечером появилась информация якобы о крупном пожаре на НПЗ. Были приведены фотографии. Дирекция пояснила, что это явление было связано с производственным процессом и никоим образом не может восприниматься как ЧП.

Slovnaft является одним из крупнейших в странах Центральной Европы нефтеперерабатывающим предприятием. Специализируется на производстве нефтепродуктов из российской нефти, которую закупает Словакия.