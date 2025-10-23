ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью более 120 БПЛА

При атаках пострадали люди

БЕЛГОРОД, 23 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали населенные пункты Белгородской области с помощью более 120 беспилотников и выпустили более 15 боеприпасов за минувшие сутки. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

"В Валуйском муниципальном округе город Валуйки, села Казинка, Казначеевка, Кукуевка, Селиваново, а также хутор Леоновка атакованы 19 беспилотниками, 12 из которых сбиты и подавлены. В селе Кукуевка в результате атаки дрона на легковой автомобиль погиб один и ранены два мирных жителя. В Валуйской ЦРБ двум мужчинам оказана вся необходимая помощь, лечение продолжат амбулаторно", - написали в оперштабе, добавив, что повреждены кровля складского помещения и две надворные постройки.

По Белгородскому району ВСУ выпустили 20 БПЛА, в Октябрьскую районную больницу обратилась женщина, пострадавшая при атаке беспилотника в поселке Октябрьском, врачи оказали ей помощь, пострадавшая продолжит лечение амбулаторно. Повреждения получили 11 квартир в 3 многоквартирных домах и частный дом. В Борисовском районе от сброса взрывного устройства с беспилотника поврежден объект инфраструктуры, на месте аварийные службы продолжают восстановительные работы.

По Волоконовскому району ВСУ выпустили девять беспилотников, повреждены десять частных домов, еще один сгорел. Населенные пункты Грайворонского округа ВСУ атаковали с помощью 27 БПЛА и выпустили 20 боеприпасов, ранены трое мужчин и девятилетний ребенок. По информации оперштаба, один мужчина госпитализирован в областную клиническую больницу, второй пострадавший самостоятельно обратился в Грайворонскую ЦРБ, где ему оказали необходимую помощь, лечение продолжит амбулаторно. Девятилетнему ребенку и еще одному мужчине оказана помощь.

Ивнянский район атакован с помощью 1 БПЛА, Краснояружский район - с помощью 16 беспилотников, Яковлевский округ - с помощью БПЛА самолетного типа, без последствий. По населенным пунктам Шебекинского округа ВСУ выпустили 30 БПЛА, поврежден частный дом.