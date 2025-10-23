ТАСС: экс-глава Плеса оформил на семью более двух третей недвижимости города

Алексей Шевцов в ходе заседания по его делу неоднократно заявлял, что приобретал недвижимость на свои личные средства и впоследствии восстанавливал ее

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Бывший мэр города Плеса Ивановской области Алексей Шевцов (признан в РФ иноагентом) оформил на родственников около 100 объектов городской недвижимости, что составляет больше двух третей всех объектов. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Бывший мэр Плеса оформил на родственников больше двух третей городской недвижимости - порядка ста объектов", - рассказал ТАСС собеседник агентства.

Ранее прокурор Ивановской области Андрей Жугин заявил, что "многие объекты сначала формально записывались на брата Шевцова, а впоследствии распределялись между другими родственниками для создания видимости добросовестного приобретения".

Сам Шевцов в ходе заседания по его делу неоднократно заявлял, что приобретал недвижимость на свои личные средства и впоследствии восстанавливал ее. При этом он якобы имел доходы от бизнеса, которым, по словам ответчика, имел право заниматься, так как не числился госслужащим или муниципальным чиновником. Всем пришедшим в суд Шевцов предлагал попробовать пирожки из своей кофейни, которые он "придумал и запатентовал".

Ранее прокуратура Ивановской области выявила факт нарушения антикоррупционных требований бывшим депутатом Совета Плесского городского поселения и экс-главой Плесского городского поселения Алексеем Шевцовым. Был подан иск в суд об обращении в доход государства объектов недвижимости, долей участия в коммерческих организациях, а также о взыскании в пользу РФ незаконно полученных доходов в общей сумме более 1 млрд рублей.