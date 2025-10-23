Убийцу четы пенсионеров под Красноярском приговорили к 23 годам колонии

Осужденный убил супружескую пару пенсионеров в их квартире в Минусинске

КРАСНОЯРСК, 23 октября. /ТАСС/. Суд в Красноярском крае приговорил к 23 годам лишения свободы сначала в тюрьме, а потом в колонии строгого режима фигуранта, убившего супружескую пару пенсионеров в их квартире в Минусинске. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

"Вынесен обвинительный приговор в отношении жителя Минусинска. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "а", "б" ч. 2 ст. 105 (убийство двух лиц, в связи с выполнением общественного долга), ч. 3 ст. 30, п. "ж" ч. 2 ст. 127 (покушение на незаконное лишение свободы двух лиц), п. "в" ч. 2 ст. 158 (кража с причинением значительного ущерба гражданину), ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон автомобиля). <…> Судом подсудимому назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а затем - в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1,5 года", - говорится в сообщении.

Суд установил, что весной 2025 года подсудимый пришел в квартиру, где проживала его жена. Женщина не открыла ему дверь, и тогда он постучался к соседям. Пенсионеры впустили его. В какой-то момент у мужчины возникло желание попасть в жилье жены через балкон соседей. "Чтобы пенсионеры не смогли ему помешать, фигурант связал женщине руки скотчем. На помощь потерпевшей пришел ее супруг. В ходе потасовки подсудимый причинил женщине канцелярским ножом несколько порезов в области шеи и нанес мужчине телесные повреждения ножницами. От полученных ранений пенсионеры скончались на месте происшествия", - пояснили в СК.