В Новосибирске в больнице умер один из пострадавших при пожаре

Обвиняемого в поджоге арестовали

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 23 октября. /ТАСС/. Пострадавший при пожаре в многоквартирном доме в Новосибирске, где погибли четыре человека, умер в больнице. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"Скончался пострадавший, находившийся в больнице", - сообщили в ведомстве.

Возгорание произошло в Новосибирске в ночь на 18 октября на втором этаже двухэтажного деревянного многоквартирного жилого дома с мансардным этажом. В результате частично обрушилась кровля. Общая площадь пожара составила 600 кв. м. По данным полицейских, в результате пожара четыре человека погибли, семь пострадали. Трое из них были госпитализированы. Предварительно, причиной пожара стал поджог. Обвиняемого в поджоге - Алексея Хвостова - суд 23 октября арестовал на два месяца.

Ранее судимого за аналогичные преступления мужчину задержали в Томске. Как сообщили агентству в правоохранительных органах, он страдает психическим заболеванием и состоит на учете.