Посольство РФ в Румынии рассчитывает на информирование о ходе расследования

Главное, что в результате инцидента нет пострадавших, отметили в российском диппредставительстве

Редакция сайта ТАСС

БУХАРЕСТ, 23 октября. /ТАСС/. Посольство РФ в Румынии рассчитывает, что правоохранители страны информируют дипломатов о ходе расследования инцидента у дипмиссии. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в посольстве.

Минувшей ночью, согласно столичной жандармерии, находившийся под воздействием наркотиков мужчина с недействительным водительским удостоверением попытался протаранить ворота дипломатической миссии РФ.

"Мы пока не располагаем достаточной информацией об инциденте, так как он произошел в ночное время за периметром дипломатического представительства, - сказали в посольстве. - На данный момент нам известно только то, что было опубликовано в румынских СМИ. Правоохранительные органы ведут расследование случившегося, и рассчитываем, что нас информируют о его результатах. Главное, что в результате инцидента нет пострадавших и не нанесено ущерба".

Согласно сообщению румынской жандармерии, минувшей ночью около 03:15 (местное время соответствует московскому) 53-летний гражданин Румынии попытался врезаться на машине в ворота дипломатической миссии РФ в Бухаресте. На место происшествия оперативно прибыли экипажи жандармерии, Румынской службы информации (РСИ, госбезопасности) и дорожной полиции. После задержания выяснилось, что мужчина находится под воздействием наркотических средств - бензодиазепина и амфетамина, у него недействительное водительское удостоверение. Румынские правоохранительные органы ведут расследование.