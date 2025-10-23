Пытавшийся залезть под куртку девочке водитель автобуса собирался покинуть РФ

В ходе допроса задержанный заявил, что ничего не знает, а ситуация произошла случайно

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Водитель рейсового автобуса в Красногорске, который пытался залезть под куртку девочке, был задержан при попытке выехать из РФ. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Он был задержан полицейскими в аэропорту при попытке покинуть нашу страну", - написала она в своем Telegram-канале.

В ходе допроса задержанный заявил, что ничего не знает, а ситуация произошла случайно. По словам мужчины, он говорил по телефону за рулем автобуса и положил руку, не зная куда. "Я случайно, я не специально", - сказал он.

Накануне в социальных сетях и СМИ появились видео, на которых видно, как водитель автобуса в Красногорске совершал противоправные действия в отношении школьницы. 23 октября стало известно, что он задержан.