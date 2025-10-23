Во Владимирской области завели дело о мошенничестве при ремонте поликлиники

Сумма причиненного ущерба составила около 2 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИМИР, 23 октября. /ТАСС/. Директора подрядной организации подозревают в мошенничестве при ремонте Киржачской районной больницы во Владимирской области, сумма причиненного ущерба составила около 2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью 1991 года рождения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - пояснили в ведомстве.

По предварительным данным, 27 августа 2024 года между Киржачской районной больницей и коммерческой фирмой из Москвы заключен контракт на реконструкцию входной группы здания поликлиники с устройством открытой регистратуры стоимостью 58 млн рублей, после чего в ноябре 2024 года подрядчику перечислен аванс в размере 2,9 млн рублей. "Как установлено впоследствии, стоимость фактически выполненных работ составила чуть более 1 млн рублей, при этом подозреваемым представлены документы на большую сумму. В результате Киржачской районной больнице причинен ущерб в размере более 1,8 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

В связи с нарушениями сроков проведения работ в феврале 2025 года заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, а организация включена в реестр недобросовестных поставщиков. Сумма аванса по банковской гарантии возвращена заказчику в полном объеме.